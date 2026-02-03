Ulegif concienciará «masivamente» en la prevención de incendios forestales

Nuria González, junto a los vicerrectores de Estudiantes, Cultura y deportes y de Investigación y Transferencia, con los premiados.peio garcía

Formar masivamente a la población para concienciar de la importancia de la prevención y de una correcta gestión del fuego. Ese es el objetivo de Ulegif, el grupo de trabajo de la Universidad de León para la Gestión Integral de Incendios Forestales que este lunes presentó el balance de sus tres meses de funcionamiento.

Tal y como explicó Santiago Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, estas acciones formativas constituyen el futuro inmediato de este organismo que aglutina una veintena de grupos especialistas en diferentes ámbitos de conocimiento como salud o educación y la idea es impartirlas en colegios e institutos.

«La intención es preparar a la población de cara al próximo verano, porque va a volver a haber incendios», explicó Gutiérrez, quien detalló que la propuesta se centra en tres grandes actos que se desarrollarán en León, Ponferrada y Astorga y que busca, a través de colegios e institutos, ser «un altavoz para difudir cómo afrontar el verano».

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE recordó el trabajo que ha llevado a cabo Ulegif, que empezó a funcionar el pasado mes de octubre, aunque los primeros pasos los dio en agosto, coincidiendo con los devastadores incendios forestales que sufrió la provincia leonesa y que arrasaron más de 100.00 hectáreas, el 30% del total quemado en toda España.

Según explicó Gutiérrez, forman parte de esta iniciativa para gestionar los incendios forestales reconocidos especialistas tanto en el ámbito nacional como en el internacional y este organismo asesora a todas las instituciones que lo soliciten.

«Funcionamos a través de solicitudes de entidades locales o comarcales y asesoramos en diferentes ámbitos en función de la casuística», aseguró el representante de la ULE, quien añadió que este asesoramiento, «muy útil», tuvo su primer cometido en Boca de Huérgano para continuar en otros puntos de la provincia como Filiel, Riaño o Páramo del Sil. En estos tres meses «hemos recibido muchas consultas, no ha quedado ni una sin resolver y hemos solucionado problemas prácticos», matizó Gutiérrez.

Al acto, que contó con presencia de representantes de cuerpos policiales y militares, asistió también el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, y la rectora de la Ule, Nuria González, quien quiso agradecer la labor de «todos los servicios de extinción de incendios, organizaciones y entidades implicadas» en la extinción».