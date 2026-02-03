El PP denuncia que la Diputación de León no paga las ayudas al sector agroalimentario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP ha denunciado este martes que la Diputación de León todavía no ha pagado los 750.000 euros de ayudas a los consejos reguladores y asociaciones de productores del año 2024 aprobadas hace más de un año.

En un comunicado, el PP ha explicado que el reparto de la cuantía fue aprobada en la junta de gobierno de la institución provincial del 4 de diciembre de 2024, con 17 colectivos beneficiados que engloban consejos reguladores y asociaciones de productores para la promoción de los productos agroalimentarios, donde la provincia de León es "referencia nacional".

El portavoz popular, David Fernández, ha considerado "injustificado" el retraso en el pago de las ayudas por cuanto la Diputación tiene recursos suficientes para que esto no se produzca por lo que ha apuntado que "se demuestra, una vez más, la incapacidad de gestión" del equipo de gobierno de PSOE y UPL.

Lo más grave, ha proseguido, es que estas ayudas corresponden a los años 2022, 2023 y 2024 por lo que la conclusión es clara: "La Diputación no paga ayudas a los consejos reguladores y las asociaciones productores agroalimentarios desde hace cuatro años".

Fernández ha incidido en que estos impagos son una muestra más de cómo funciona la Diputación con este equipo de gobierno, "incapacidad de gestionar adecuadamente, de pagar en tiempo y forma las ayudas que ellos mismos han aprobado" por lo que "les vamos a pedir que lideren proyectos o ponga en valor los recursos de la provincia".

El PP de la Diputación ya denunció el retraso en el pago de las ayudas a las farmacias rurales, el impago de las subvenciones para estimular el enoturismo o la falta de convenio con los Grupos de Acción Local que tampoco han recibido las ayudas correspondientes a los años 2024 y 2025.

"Dónde están los más de 400 millones movilizados para la provincia a los que siempre remite el diputado de Hacienda", se ha preguntado el portavoz popular, quien ha insistido que "no son más que cifras mentirosas que están en un papel pero que no llegan a quien tiene que llegar".

Para Fernández se trata de una falta de gestión que se comprobará en las próximas semanas "cuando conozcamos el remanente, que volverá a ser histórico", y que evidenciará, a su juicio, que "PSOE y UPL no atienden a los problemas de los leoneses"