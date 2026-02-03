La Junta reflexiona con 150 docentes sobre la convivencia escolar y el acoso escolar en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Más de 150 docentes de 80 centros educativos de León participan este martes en la tercera edición de la Jornada de Buenas Prácticas de Convivencia Escolar en Astorga (León) para fomentar el diálogo y reflexionar sobre la mejora de la convivencia en los centros y el acoso escolar.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, han inaugurado este martes estas jornadas, en las que el responsable territorial del Gobierno autonómico ha incidido en el "extraordinario esfuerzo" que los centros educativos realizan en materia de la convivencia escolar y ha destacado que "no se trata de una cuestión secundaria, sino de un pilar fundamental del proceso educativo".

Según el último informe del Observatorio de Convivencia Escolar, en el curso 2022-2023 se detectaron 54 casos de acoso escolar y 35 de ciberacoso en toda la Comunidad, cifras sensiblemente por debajo de las registradas el curso anterior, y que representan alrededor del 0,02 % del total del alumnado.

Al respecto, el delegado ha señalado que estos datos reflejan "un descenso esperanzador en los casos confirmados", aunque ha recordado que "cada situación de maltrato o marginación afecta profundamente la vida de un niño, de una familia y de toda una comunidad educativa".

Aún así, ha insistido en que la realidad demuestra que el acoso en las aulas está presente y que "no podemos bajar la guardia" por lo que la prevención, la detección temprana y la intervención educativa siguen siendo prioridades absolutas.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León quiere reafirmar su compromiso con la mejora de la convivencia escolar y con la prevención de cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo.EFE

