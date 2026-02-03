Astorga y La Bañeza harán controles de alcohol y drogas para vigilar el Carnaval: así será el dispositivo de seguridad

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Subdelegación de Gobierno en León, junto con los consistorios de Astorga y La Bañeza, ha celebrado sendas reuniones de coordinación para ultimar los dispositivos de seguridad especiales de cara a la Piñata de Astorga (20, 21 y 22 de febrero) y al Carnaval de La Bañeza (13 al 18 de febrero), dos de las celebraciones más multitudinarias de la provincia.

El encuentro ha estado copresidido por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera y, en representación del Ayuntamiento de Astorga, el teniente alcalde, Ángel Iglesias, junto a responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Tráfico, delegación territorial de la Junta de Castilla y León y Protección Civil.

La celebración de la Piñata de Astorga contará con un refuerzo de efectivos el viernes día 20, mientras que el día 21 por la tarde se desplegará un dispositivo especial en las principales zonas de afluencia y durante la noche se realizarán controles de alcohol y drogas y se reforzará la vigilancia en las zonas de ocio.

Este trabajo se desarrollará en coordinación con Policía Nacional mediante líneas de actuación conjuntas. En este sentido, la Policía Nacional ha recordado que se triplicarán los efectivos policiales y se contará con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de León, además de intensificar el control en la estación de tren y autobuses con vigilancia en entradas y salidas.

En la reunión se ha trasladado a la hostelería la recomendación de retirar elementos que puedan ser arrojadizos para evitar incidentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

Control de entradas y salidas

Por su parte, la Guardia Civil se ha puesto a disposición ante cualquier incidencia que pudiera producirse. El subsector de Tráfico activará una orden de servicio especial para el control de entradas y salidas de la ciudad con el objetivo de evitar la siniestralidad vial, prestando especial atención a las salidas de vía, habituales en este tipo de celebraciones.

En cuanto al dispositivo para el Carnaval de La Bañeza, se ha establecido un amplio dispositivo de seguridad con más de una veintena de patrullas para controlar las entradas y salidas de la ciudad. La Guardia Civil realizará controles de alcohol y drogas especialmente el sábado 14 y el lunes 16 por la noche y, durante el desfile, habrá presencia tanto a pie como en vehículo.

Asimismo, se solicitará el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de León y refuerzos desde Astorga. La Policía Local de La Bañeza también estará presente en los principales actos del programa festivo para garantizar la seguridad de ciudadanos y visitantes.

Balance de seguridad

La Guardia Civil ha aprovechado la reunión para hacer balance de la situación de la seguridad en La Bañeza, señalando que ha mejorado la criminalidad en términos generales. No obstante, al igual que en el resto del país, se ha producido un incremento de los ciberdelitos, un ámbito en el que se está trabajando de manera coordinada con las policías locales para su prevención y persecución.

También se ha destacado el trabajo que se está realizando en la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. Alaiz Moretón ha subrayado la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales, así como la colaboración ciudadana, para que ambas fiestas se desarrollen con normalidad, en un ambiente seguro y festivo.

Finalmente, se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y al respeto de las indicaciones de los agentes durante los días de celebración.