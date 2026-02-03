Agentes medioambientales limpian el pueblo de Garaño tras el desborde de una presa por la lluvia, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varios agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han realizado trabajos de limpieza tras las lluvias de los últimos días. El equipo ha empleado las autobombas C4.3 y C5.3 de INFOCAL para despejar las vías tras el arrastre de tierra, barro y restos de una zona quemada este verano por los efectos del tempoeral.