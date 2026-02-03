Diario de León
La Guardia Civil persigue a un sexagenario por el robo de televisores y dinero en una casa de Villamañán

Agentes medioambientales limpian el pueblo de Garaño tras el desborde de una presa por la lluvia, en fotos

El temporal había producido el arrastre de tierra, lodos y restos de los incendios de este pasado verano

Limpieza de agentes medioambientales en Garaño tras la lluvia.

Limpieza de agentes medioambientales en Garaño tras la lluvia.JCYL

Varios agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han realizado trabajos de limpieza tras las lluvias de los últimos días. El equipo ha empleado las autobombas C4.3 y C5.3 de INFOCAL para despejar las vías tras el arrastre de tierra, barro y restos de una zona quemada este verano por los efectos del tempoeral.

