La DGT activa la alerta por nieve en dos carreteras de León a partir de esta medianoche

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha avisado de la presencia de nieve a partir de esta medianoche en el centro y norte del país, y alertado de que puedan verse afectados nueve tramos de autopistas o autovías, ocho de los cuales atraviesan siete de las nueve provincias de Castilla y León.

En este episodio de nevadas, las autovías o autopistas que pueden verse afectadas según la DGT son:

. A-52 Benavente (Zamora)–Ourense

. A-6 Madrid-San Rafael (Segovia) y Benavente–Lugo

. AP-6 Guadarrama (Madrid)–Adanero (Ávila)

. A-66/AP-66 Asturias-León

. A-67 Santander-Palencia

. A-231 León-Burgos

. A-1 Madrid–Burgos

. A-15 Medinaceli-Soria

. A-2 y R-2 Guadalajara–Calatayud

Según la previsión de la Aemet, el periodo más adverso de nevadas se producirá desde esta media noche y durante todo el día de mañana en zonas de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Lugo, Ourense y Huesca.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino de las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías-, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Medidas y recomendaciones

Para garantizar la fluidez y la seguridad vial, Tráfico podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:

Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas cuando sean necesarios para circular.

Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

Cortes totales preventivos.

Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario

Además, Tráfico recuerda a los conductores:

Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Andalucía: sólo desplazamientos esenciales

Por otra parte, la DGT ha pedido a los conductores que realicen solo desplazamientos esenciales ante el riesgo extremo de lluvias en Andalucía, donde las precipitaciones caídas en los últimos días se suman a las previsiones meteorológicas de las próximas horas con fuertes lluvias especialmente en Cádiz y Málaga.

La nueva borrasca Leonardo, además de la nieve en el centro y en el norte, traerá lluvias en varias zonas de la Península durante la jornadas del miércoles y jueves, concentradas especialmente en el sur peninsular, concretamente en Cádiz y Málaga, donde se han emitido avisos de riesgo extremo por lluvias.

No obstante, tal y como han indicado las autoridades de la comunidad andaluza, la recomendación es evitar desplazamientos no esenciales en otras provincias afectadas en las que la lluvia caída en las últimas semanas ha generado cortes de carreteras por inundación.

Este martes son varias las carreteras secundarias afectadas por la lluvia -ninguna de ellas de alta capacidad- en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien la DGT aconseja a los conductores consultar en tiempo real el estado de las vías a través de varios canales que pone a disposición como son los boletines informativos en emisoras de radio y en sus redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en la página web www.dgt.es y en el teléfono 011.