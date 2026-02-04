Diario de León

La Guardia Civil asiste a un camión averiado en la autovía León-Burgos, en fotos

La Benemérita recuerda que ante un temporal se debe reducir la velocidad en carretera, aumentar la distancia de seguridad, respetar la señalización y atender a las indicaciones

La borrasca Leonardo sigue causando estragos en toda España. Aunque los efectos mayoritarios se están produciendo en Andalucía, el norte de España continúa en alerta.

Este mismo miércoles un camión accidentado tuvo que ser asistido por la Guardia Civil en la autovía A-231(León-Burgos). 

La Benemérita recuerda que ante un temporal se debe reducir la velocidad en carretera, aumentar la distancia de seguridad, respetar la señalización y atender a las indicaciones de la Guardia Civil.

