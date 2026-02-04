La Guardia Civil asiste a un camión averiado en la autovía León-Burgos, en fotos
La Benemérita recuerda que ante un temporal se debe reducir la velocidad en carretera, aumentar la distancia de seguridad, respetar la señalización y atender a las indicaciones
La borrasca Leonardo sigue causando estragos en toda España. Aunque los efectos mayoritarios se están produciendo en Andalucía, el norte de España continúa en alerta.
Este mismo miércoles un camión accidentado tuvo que ser asistido por la Guardia Civil en la autovía A-231(León-Burgos).
