Piden el arreglo de la CL-621 en Matalobos

Una vez más, los vecinos de Matalobos del Páramo alzan la voz ante lo que califican como una clara situación de «dejadez» y «tiranía» por parte de sus representantes políticos. En esta ocasión, la denuncia se centra en la travesía de la carretera CL-621 a su paso por el municipio, una vía que, según los habitantes, supone un peligro constante para la seguridad de la población.

Tras años de peticiones reiteradas por parte de la inmensa mayoría de los vecinos para que el Ayuntamiento solicite a la Junta de Castilla y León medidas eficaces de limitación de velocidad, la respuesta institucional ha sido, una vez más, el silencio. Los vecinos aseguran sentirse «atónitos» al comprobar que sus demandas siguen siendo ignoradas pese al amplio respaldo social.

En la última recogida de firmas, el apoyo alcanzó un 98% de la población, un dato que evidencia una voluntad popular prácticamente unánime. Sin embargo, según denuncian, «tanto en el Ayuntamiento como en la Junta Vecinal hay concejales que se oponen en los plenos a lo que pide el pueblo», bloqueando cualquier avance hacia una solución.

Esta situación ha llevado a muchos vecinos a expresar una profunda desafección política. «Pensábamos que los tiempos de la dictadura habían pasado», afirman, pero consideran que las personas a las que votaron «en lugar de representarnos, nos suplantan y actúan según sus intereses personales». Un sentimiento de frustración que se repite entre los habitantes del municipio.

Mientras tanto, la realidad diaria en Matalobos del Páramo es la de una travesía que, según describen, «parece más una autovía que una carretera comarcal». Se trata de una recta de casi un kilómetro, donde «nadie respeta la única señal de limitación de velocidad situada a la entrada del pueblo».

La falta de infraestructuras básicas agrava aún más el problema. «No hay ni un triste paso de peatones que priorice al ciudadano frente a los vehículos», denuncian. Esta carencia convierte la travesía en un espacio especialmente peligroso para los colectivos más vulnerables, como «nuestros niños y ancianos".