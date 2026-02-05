Las Águedas se hacen con el poder en Gordoncillo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La localidad de Godoncillo ha celebrado este jueves la festividad de las Águedas, una tradición muy arraigada que, un año más, simboliza el protagonismo de la mujer en la vida municipal. En esta edición, ha tomado el bastón de mando como alcaldesa por un día de la villa de Gordoncillo Dña. Mª Rosa Fernández Vázquez. Fernández Vázquez, profesora jubilada, ha destacado a lo largo de su trayectoria por su compromiso constante con el asociacionismo y la cultura, valores especialmente relevantes en el ámbito rural. El alcalde, Urbano Seco, ha sido el encargado de hacerle entrega del símbolo del poder municipal, en un acto cargado de simbolismo y tradición.