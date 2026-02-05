Los regantes de Payuelos avalan la planta de biogás de Melgar de Abajo

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes de Los Payuelos ha celebrado su II Jornada Tecnológica del Regadío, un evento que ha servido para certificar que el campo leonés ya no es un refugio por descarte, sino una opción profesional de primer nivel, como ha señalado el presidente de los regantes, Jorge Álvarez Gago. «Lo más importante de todo es el cambio generacional que hay», ha destacado Álvarez en relación a la presencia en la jornada de un elevado porcentaje de agricultores de menos de 50 años.

En el marco de estas jornadas, se han analizado los desafíos que plantea la nueva Política Agraria Común (PAC), contando con la participación del Director General de la PAC de Castilla y León. El interés de los regantes se centra en la estabilidad financiera y los requisitos de las nuevas ayudas. Según ha explicado Álvarez Gago, «lo más importante es saber qué nos dice de la rebaja que quieren hacer a nivel europeo de la dotación económica. Ese es un tema importante, además de las novedades para los jóvenes agricultores y las ayudas que tienen».

Uno de los puntos clave de la jornada ha sido el posicionamiento de la comunidad frente a la gestión de residuos ganaderos y la sostenibilidad. El presidente ha defendido con firmeza el proyecto de la planta de biogás en Melgar de Abajo como una solución necesaria frente a la desinformación. «En Payuelos apoyamos a una planta de biogás que está ya aprobada. Personalmente considero que es una cosa buena; hay mucha desinformación porque esta planta va a recoger todos los purines y, en vez de crear malos olores, es todo lo contrario. Recoge las deyecciones y luego va a salir un compost buenísimo para aplicar a las fincas», ha subrayado.

Para reforzar la viabilidad de este modelo de economía circular, el presidente de Payuelos ha puesto como ejemplo la experiencia internacional, recordando que «en Alemania hay 11.000 plantas, tan malo no será, y algunas están metidas en los pueblos». El sistema propuesto para Los Payuelos busca una simbiosis entre agricultura y ganadería: «Los agricultores nos han ofrecido un contrato: una hectárea de maíz que aportas por un camión de compost. Es algo que va a generar puestos de trabajo y que transforma el residuo en gas y en un sólido que ya no tiene olor».

Finalmente, el presidente de los regantes de Payuelos ha hecho una reflexión sobre la transformación radical que ha vivido la comarca gracias a las infraestructuras de riego. «Hay que reconocer que antes el campo en nuestra zona era una ruina. En secano la gente marchaba y la opinión era que el que se quedaba era porque no valía para otra cosa. Pero ahora hay mucha tecnología y gente con estudios que se ha venido al campo», ha explicado.

Tras 16 años al frente de la entidad, Jorge Álvarez Gago ha anunciado su intención de dar un paso al lado, «casi que lo dejaré ya para este año. La transformación en regadío ya está hecha y ahora que sigan los jóvenes luchando y tirando por ello», ha explicado.