El jefe de seguridad de Cerredo se acoge a su derecho a no declarar

El responsable de seguridad en la mina de Cerredo en el momento del accidente en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores leoneses, José Antonio Fernández Casillas, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en la comisión parlamentaria que investiga los hechos, pero ha expresado su «absoluta disposición a continuar colaborando».

La comparecencia de Fernández Casillas ha sido la última de las comparecencias programadas hasta ahora en la comisión parlamentaria, aunque no se descarta que a lo largo de este mes pueda haber alguna más.

El director facultativo de la mina de Cerredo ha sido citado en su calidad de máximo responsable de la seguridad de la mina en el momento en el que tuvo lugar el accidente.

Al igual que hicieran el administrador de Blue Solving —actual explotadora de la mina-, Adrián Rodríguez, y el apoderado y la administradora de la anterior concesionaria, Combayl, Jesús Rodríguez y su mujer Ana María Rodríguez, se ha acogido a su derecho a no declarar por haber una investigación judicial abierta, bajo secreto de sumario.

Después de expresar su «profundo presar y solidaridad» con las familias de los fallecidos en el «trágico accidente», ha reiterado su «absoluta disposición a continuar colaborando con las fuerzas policiales, como con quien sea», tal y como ha venido «haciendo hasta la fecha ante cada solicitud de información» que le ha sido encomendada.

Al mismo tiempo, ha expresado su «respeto» por el parlamento asturiano y ha aclarado que su ausencia el pasado 28 de enero se debió a que no fue citado para ese día. La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

Fernández Casillas, que era y sigue siendo, aunque está apartado de sus funciones, secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, también fue quien visó uno de los proyectos presentados por Blue Solving, sociedad perteneciente al entramado del empresario Jesús Rodríguez Morán ‘Chus Mirantes’ que tenía los derechos de explotación de la mina en el momento del accidente.

También fue el representante de Blue Solving con el que la exconsejera Belarmina Díaz, que dimitió de su cargo a raíz de este accidente, se reunió en dos ocasiones para hablar sobre esta explotación cuando aún era directora general de Minas.

A pesar de haberse acogido a su derecho a no declarar, el PP ha planteado algunas de sus cuestiones a Fernández Casillas sobre si mantuvo reuniones con altos cargos o funcionarios de la Dirección de Minas para impulsar la aprobación del proyecto de investigación complementario (PIC) para sacar carbón para aplicaciones no térmicas, como la producción de grafito.