La ampliación de Fuentes de Invierno contempla ya la conexión con San Isidro

El proyecto de aprovechamiento integral y sostenible de la estación invernal de Fuentes de Invierno, impulsado por el Principado de Asturias, plantea como uno de sus ejes estratégicos la posible conexión con la estación leonesa de San Isidro. Esta unión se concibe como una vía para reforzar la viabilidad futura del complejo, optimizar recursos y consolidar un gran dominio esquiable compartido entre Asturias y León, capaz de ganar competitividad en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de diversificar la oferta turística.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha iniciado ya el trámite de información pública del proyecto, junto con su estudio de impacto ambiental, que permitirá ampliar el dominio esquiable de Fuentes de Invierno hasta los 16 kilómetros balizados, frente a los 8,7 actuales. El documento contempla, entre otras actuaciones, la posible instalación de nuevos telesquíes con el objetivo de descongestionar las zonas de debutantes, mejorar la movilidad interna de la estación y facilitar esa conexión con San Isidro, en el marco de una estrategia de cooperación interterritorial en la que, según el Principado, se trabaja de forma permanente.

Desde el Gobierno asturiano se defiende que la unión de ambas estaciones permitiría crear un espacio esquiable de mayor dimensión y atractivo, capaz de atraer a más visitantes, alargar estancias y generar un mayor impacto económico en los valles de Aller y del Alto Porma. Además, la cooperación facilitaría el aprovechamiento conjunto de infraestructuras, como el suministro eléctrico, después de que Asturias y la Diputación de León firmasen un convenio para garantizar la electrificación de Fuentes de Invierno a través de la infraestructura existente en San Isidro.

Fuentes de la Diputación de León han señalado que no quieren entrar a valorar ni la propuesta de conexión entre ambas estaciones ni el punto elegido para llevarla a cabo, ubicado en la zona de Salencias, la zona de menor cota de la estación leonesa. Según estas mismas fuentes, la institución leonesa no conoce oficialmente el proyecto y el Principado de Asturias no se lo ha trasladado formalmente, por lo que evitan pronunciarse hasta disponer de información detallada y oficial.

El proyecto no se limita al ámbito invernal. La propuesta incluye medidas de mejora ambiental, como la restauración paisajística y la revegetación de las zonas afectadas por las obras, así como la posible construcción de una balsa y sistemas de nieve artificial para asegurar la apertura en temporadas con escasas precipitaciones. También se prevé una mejora sustancial de los servicios, con nuevas instalaciones para personas usuarias y personal, y una clara apuesta por la desestacionalización, permitiendo la apertura de la estación fuera de la temporada de esquí para actividades como senderismo, ciclismo o pruebas deportivas.

El periodo de información pública del proyecto se prolongará durante 30 días hábiles, tiempo en el que la ciudadanía podrá consultar la documentación y presentar alegaciones. Será a partir de ese proceso cuando se empiecen a despejar algunas de las incógnitas que rodean a una iniciativa que, de materializarse, supondría un cambio en el mapa de las estaciones de esquí del noroeste peninsular y en la cooperación entre Asturias y León en materia turística y deportiva.