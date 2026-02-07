EslaVida no se cree los beneficios del proyecto de biogas Vidanes

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Asociación EslaVIDA que nació para informar y defender la salud, el entorno y el modo de vida ante el proyecto de macroplanta de biogás/biometano en Vidanes, en el polígono de Cistierna, y «por ello queremos responder a la información» que la empresa está difundiendo entre los vecinos». No ponen en duda que el biogás sea una tecnología existente ni que el proyecto tenga una declaración de impacto ambiental aprobada por la Junta, aunque falta por aprobarse la autorización ambiental integrada, pero eso no significa que sea inocuo ni que sea la mejor opción para nuestro municipio ni para nuestras familias».

Recuerda que están en contra de la innovación ni de las energías renovables; «estamos en contra de que se impongan proyectos de alto impacto, sobredimensionados para nuestro territorio, excesivamente cerca de las viviendas, con beneficios privados y perjuicios compartidos por todos». Señala que ambientalmente no se elimina el problema de la gestión olores y persistirán las infiltraciones de exudados de los residuos durante su almacenaje y las emisiones nocivas de diferentes gases. No se aseguran los puestos de trabajos directos y «del proceso sale un fertilizante que no es inocuo».