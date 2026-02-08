La Diputación lanza un plan director para reducir la brecha digital en 85 municipios

La Diputación Provincial de León ha sacado a licitación, por un importe superior a los 107.000 euros, la elaboración del Plan Director de Telecomunicaciones para el Desarrollo de la Sociedad Digital, un proyecto estratégico que afectará a 85 municipios de la provincia y que tiene como eje prioritario la Televisión Digital Terrestre (TDT), considerada un servicio público esencial para la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a los servicios digitales.

Este contrato se enmarca en el Convenio entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, destinado a mejorar la prestación de servicios en materia de televisión digital, y tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad plena y la continuidad del servicio de TDT en todos los núcleos de población incluidos en el ámbito territorial del proyecto.

El Plan Director abordará de forma exhaustiva el diagnóstico de cobertura de la TDT por múltiplex, la detección y delimitación de zonas de sombra, así como la definición detallada de las actuaciones técnicas necesarias para asegurar la calidad y estabilidad del servicio público audiovisual en el conjunto de las localidades incluidas. Para ello, se desarrollarán campañas de medición en campo en todos los núcleos de población, análisis radioeléctrico intranuclear, modelización técnica de la cobertura y la identificación de infraestructuras emisoras existentes, evaluando su adaptación a nuevos estándares como DVB-T2.

La Diputación subraya la importancia estratégica de la TDT, no solo como soporte informativo, educativo y cultural, especialmente en el medio rural, sino también como requisito previo para el despliegue eficaz de otros servicios de telecomunicaciones, como la banda ancha y las redes móviles avanzadas. En este sentido, el bloque dedicado a la TDT concentrará hasta el 90% del presupuesto del contrato, al ser el ámbito principal y subvencionable conforme al convenio con la Junta de Castilla y León.

De manera complementaria, el Plan Director ofrecerá una visión integral del desarrollo digital del territorio, incorporando estudios sobre telefonía móvil, acceso a internet de banda ancha fija —con velocidades mínimas de 30 Mbps—, diseño de una red troncal provincial de alta capacidad y cartografía GIS interoperable. Estos bloques, de carácter subsidiario, permitirán detectar carencias, sinergias y oportunidades de planificación conjunta, aunque no contemplan la ejecución directa de obras.

El proyecto se desarrollará en dos fases principales. En una primera etapa se elaborará un mapa actualizado de la situación de partida de las telecomunicaciones en los municipios afectados, a partir de la recopilación de datos de administraciones públicas y operadores, así como de mediciones técnicas sobre el terreno. En una segunda fase, se definirán y priorizarán las actuaciones necesarias para que todos los núcleos puedan acceder a los canales de TDT, dispongan de conectividad a internet de al menos 30 Mbps y cuenten con cobertura de telefonía móvil por parte de, al menos, un operador con red propia.

El resultado final será un Plan Director completo, acompañado de informes , documentación cartográfica y un resumen ejecutivo orientado a facilitar su difusión institucional y ciudadana. Este documento servirá como herramienta estratégica de planificación, alineada con la normativa vigente y con los objetivos nacionales y europeos en materia de conectividad, contribuyendo a reducir la brecha digital, reforzar la cohesión territorial en el medio rural leonés.