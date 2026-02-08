Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León denunció hoy que el equipo de Gobierno no inició aún el arreglo de la carretera LE-6707 entre Sahagún y Renedo de Valderaduey, a pesar de que se adjudicara hace 18 meses y de que el diputado de Infraestructuras y vicepresidente primero, Roberto Aller, anunciara su inicio inminente hace casi un año.

El diputado por Sahagún, Javier Santiago, recordó que la mejora de este tramo de la LE-6707 se encontraba entre las 20 carreteras que dejó proyectadas para licitar en 2019, el gobierno del Partido Popular en la Diputació y que “todavía no se ha iniciado” en los siete años en los que Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés ostentan el equipo de Gobierno de la institución provincial.

El tramo de la carretera entre Sahagún y Renedo de Valderaduey se licitó en el mes de noviembre de 2023 con un presupuesto de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. El procedimiento administrativo concluyó con la adjudicación en junio de 2024 por un importe de 1,26 millones de euros, tal y como se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por este motivo, Javier Santiago consideró “incomprensible” que “tengan que pasar casi tres años desde que arranca el procedimiento administrativo para que se comience la adecuación de una carretera”, al tiempo que apuntó que estos plazos “dilatados” demuestran “la incapacidad de gestión” del equipo de Gobierno del PSOE y UPL en la institución provincial.

De igual forma, el diputado del PP exigió que la mejora de este primer tramo tenga continuidad para acometer el tramo completo entre Renedo y San Pedro de Valderaduey, al tratarse de una actuación “que se puede hacer claramente con los importantes remanentes que tiene la institución provincial”.

En este sentido, pidió a “un esfuerzo mayor” del área de Infraestructuras para adecuar la red provincial de carreteras, una de las más extensas de España, con “más inversión real” para que “se vertebre, de una manera adecuada, la provincia”.