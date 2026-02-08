Las mujeres toman las riendas: La Bañeza celebra Santa Águeda 2026: las fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un año más, el bastón de mando ha cambiado de manos. En un ambiente cargado de tradición, música de dulzaina y el inconfundible sonido de las castañuelas, la Cofradía Penitencial de las Águedas de La Bañeza ha celebrado su día grande este 5 de febrero.

La jornada comenzó con la tradicional concentración en la Plaza Mayor, donde las cofrades, luciendo con orgullo sus imponentes trajes regionales, se reunieron para recoger a la Águeda Mayor de este año. El momento cumbre tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde el alcalde cumplió con el rito de ceder el poder municipal a las mujeres, simbolizando una autoridad que, aunque dura 24 horas, cala hondo en la identidad local.