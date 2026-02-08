Diario de León

Las mujeres toman las riendas: La Bañeza celebra Santa Águeda 2026: las fotos

La jornada comenzó con la tradicional concentración en la Plaza Mayor

Un año más, el bastón de mando ha cambiado de manos. En un ambiente cargado de tradición, música de dulzaina y el inconfundible sonido de las castañuelas, la Cofradía Penitencial de las Águedas de La Bañeza ha celebrado su día grande este 5 de febrero.

La jornada comenzó con la tradicional concentración en la Plaza Mayor, donde las cofrades, luciendo con orgullo sus imponentes trajes regionales, se reunieron para recoger a la Águeda Mayor de este año. El momento cumbre tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde el alcalde cumplió con el rito de ceder el poder municipal a las mujeres, simbolizando una autoridad que, aunque dura 24 horas, cala hondo en la identidad local.

ANGELOPEZ

Las Águedas en La Bañeza

