Los ayuntamientos de Cabrillanes y San Emiliano impulsan la 2ª edición del “Fin de Semana Nórdico”

La Asociación Estás en Babia, entidad que agrupa a 34 establecimientos de la comarca, con la colaboración de los Ayuntamientos de Cabrillanes y de San Emiliano, presentan la segunda edición del “Fin de Semana Nórdico”. Esta iniciativa ofrece una atractiva propuesta deportiva y de naturaleza para disfrutar del invierno en el Parque Natural de Babia y Luna.

La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero de 2026, y está especialmente diseñada para todos los públicos, con actividades de esquí de fondo y raquetas de nieve.

Programa de actividades:

• Sábado 14 de febrero (La Cueta – Cabrillanes):

Curso de esquí de fondo impartido por técnicos especializados.

• Domingo 15 de febrero (Riolago – San Emiliano):

Ruta guiada de raquetas de nieve por un itinerario circular de aproximadamente 8 km y dificultad fácil, que permite disfrutar de los paisajes invernales del valle.

Para quienes se alojen en establecimientos asociados a la Asociación Estás en Babia, el precio de participación en las dos actividades es de 45 €. También existe opción de inscribirse solo en una de las actividades, con tarifas diferenciadas según modalidad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de promoción del turismo activo y sostenible en Babia, contribuyendo a dinamizar la economía local, potenciar la oferta de experiencias en la nieve y aprovechar los recursos naturales de la comarca durante la temporada invernal.

Información e inscripciones:

• Correo electrónico: info@viajesbajocero.com

• Teléfono: 608118904

• Más detalles en www.viajesbajocero.com/fin-de-semana-nordico