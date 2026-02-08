La UPL denuncia que Sahagún sigue sin leer los contadores ni emitir los recibos del agua

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La UPL Sahagún vuelve a denunciar públicamente que el Ayuntamiento de Sahagún continúa sin realizar la lectura periódica de los contadores de agua ni emitir los recibos correspondientes, pese a que esta situación ya fue advertida por la formación leonesista hace meses.

Desde UPL recuerdan que ya alertaron de este problema y de sus graves consecuencias para los vecinos, señalando que la falta de lecturas regulares puede derivar en facturas desorbitadas cuando finalmente se regularice el consumo. Sin embargo, aseguran que, a día de hoy, no se ha adoptado ninguna medida para corregir esta situación.

«La dejadez del Ayuntamiento está generando una enorme incertidumbre entre los vecinos, que no saben cuándo ni cómo se les va a cobrar el agua, ni con qué importe», señala Ana Pacho, concejala en el Ayuntamiento de Sahagún, que considera inaceptable que un servicio básico funcione de manera tan deficiente. La formación leonesista insiste en que la lectura periódica de contadores y la emisión regular de recibos no solo es una obligación municipal, sino una garantía de transparencia y de protección para los usuarios, evitando acumulaciones de consumo que luego resultan inasumibles para muchas familias. UPL Sahagún exige al Ayuntamiento que actúe de manera inmediata y regularice el servicio de lectura de contadores.