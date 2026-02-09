Los ganaderos reclaman la vacuna contra la dermatosis antes de que llegue el calor

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Los ganaderos de la montaña de Riaño muestran su preocupación por la amenaza que supone la dermatosis nodular bovina y reclaman a las administraciones públicas que se ponga sobre la mesa la posibilidad de la vacunación preventiva para evitar la pérdida total de sus explotaciones. Según advierten, la normativa establece que, con la detección de un solo animal positivo, se sacrifica toda la cabaña de la explotación afectada, sin que las reses puedan destinarse a la cadena alimentaria.

El sector denuncia la incertidumbre existente en torno a las compensaciones económicas. «El Estado de momento no ha dicho que vaya a indemnizar al igual que las autonomías», señalan los ganaderos, que insisten en la gravedad de una situación que puede dejar sin medios de subsistencia a numerosas familias del medio rural. En este contexto, recuerdan que el invierno es un periodo especialmente adecuado para la vacunación, ya que las bajas temperaturas reducen la actividad de los mosquitos, principales vectores de transmisión de la enfermedad.

Los afectados comparan la situación actual con la vivida hace dos años con la enfermedad hemorrágica epizoótica, también transmitida por mosquitos. En la comarca de Lillo, explican, en noviembre se habían registrado tres explotaciones con animales afectados, con apenas un par de reses por explotación, mientras que en julio se llegaron a tratar a más de 50 animales en cada una. En aquellos casos, los animales se trataron y, aunque algunos mueren, el ganadero puede mantener el resto del ganado, algo que no ocurre con la dermatosis nodular.

Los ganaderos subrayan que los mosquitos transmisores permanecen adormecidos durante el invierno, mientras que en verano, con el aumento de las temperaturas, su control resulta prácticamente imposible. Además, alertan de que estos insectos se adaptan progresivamente a la climatología y de que la enfermedad se expande con gran rapidez. Las zonas más afectadas se sitúan en el sur de Francia y en el norte de España, especialmente en Cataluña.

Según indican, la Generalitat ha aprobado un decreto que regula las indemnizaciones a los ganaderos por cada animal sacrificado, teniendo en cuenta factores como la edad, la producción u otras características. A nivel europeo, sin embargo, se opta por no vacunar al resto de las comunidades al considerarse que el foco está localizado.

Respecto a las posibles indemnizaciones, de que el sacrificio masivo puede provocar una escasez de animales para la reposición. Aunque en Castilla y León ya se permite el tránsito de ganado, dos de los mercados más importantes de España, junto al de Salamanca —Pola de Siero, en Asturias, y Torrelavega, en Cantabria—, permanecen cerrados hasta el 29 de marzo, pese a ser puntos de referencia para animales procedentes de todo el país.

En Cataluña, las indemnizaciones diferencian entre categorías como animales de reposición, terneros de engorde o de pasto, vacas y toros reproductores, con el objetivo de ajustar las compensaciones al valor real del animal, un modelo que los ganaderos de la montaña de Riaño reclaman como referencia ante la amenaza de la enfermedad.