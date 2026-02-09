El poder de la tradición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cofradía de Santa Águeda de la parroquia de Santa María celebró este domingo el homenaje a su patrona, Santa Águeda, en una jornada cargada de simbolismo y tradición que forma parte del acervo cultural de La Bañeza desde hace generaciones. El acto supuso una reivindicación de las costumbres populares y de la influencia que la mujer ha tenido a lo largo de la historia en la sociedad, así como un esfuerzo por conservar las tradiciones vinculadas a la indumentaria y a los usos tradicionales.

La festividad tiene como principal objetivo reconocer el papel fundamental desempeñado por la mujer a lo largo de los siglos, especialmente en el ámbito familiar y social, donde ha sido un pilar esencial para el sostenimiento de los hogares, sobre todo en épocas de dificultad.

En esta edición, el cargo de Águeda Mayor recae en María Teresa Álvarez, mientras que el de Águeda de Honor ha sido concedido a María Teresa Rodríguez. Durante el acto institucional, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, hizo entrega del bastón de mando a la Águeda Mayor, un gesto que simboliza el reconocimiento institucional y la relevancia de esta celebración dentro de la vida social y cultural del municipio.

En su intervención, el alcalde destacó la importancia de esta tradición y el papel de la mujer a lo largo de la historia. «Hoy, las águedas de la Cofradía de Santa Águeda de la parroquia de Santa María rinden honor a su patrona en una tradición que se celebra en las tierras bañezanas desde hace muchísimos años», señaló Javier Carrera, quien subrayó que se trata de «una reivindicación de las costumbres, de la influencia que ha tenido la mujer en nuestra sociedad y de todo lo que está relacionado con las vestimentas tradicionales».

El regidor incidió especialmente en el valor social de la festividad, destacando que «esta fiesta intenta reclamar el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de generaciones, buscando siempre el bien común», y recordó que «durante muchísimos años, en las tierras leonesas, las mujeres han sido el sustento de las familias y quienes, en los momentos de mayor dificultad, han conseguido sacarlas adelante».

La celebración volvió a poner de manifiesto el arraigo de Santa Águeda en La Bañeza y el compromiso del municipio con la conservación de unas tradiciones que siguen vivas.