El campo analiza el impacto del cambio climático en los recursos hídricos de León

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado este lunes la mesa redonda «El cambio climático en la provincia de León», una iniciativa que nace de la preocupación creciente del sector agrario por los efectos del calentamiento global y la gestión de los recursos hídricos. La jornada está impulsada por el Consistorio y el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, en colaboración con entidades vinculadas al ámbito agrícola, la gestión del agua y el sector financiero.

En el acto de presentación han participado el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la concejal de Medio Ambiente, Elena Baílez, el presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, Julio César Carnero, su secretario, Manuel Mantecón, y el presidente de Prodeleco, César Pan.

Durante su intervención, el alcalde subrayó la relevancia de esta jornada al tratarse de «una cuestión directamente ligada al futuro del territorio y del sector primario», y reiteró el compromiso del Ayuntamiento con el mundo agrario, «motor económico fundamental de la provincia». Carrera defendió la necesidad de crear espacios de reflexión y colaboración entre administraciones y entidades especializadas para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático y la gestión del agua. Asimismo, agradeció la implicación de las comunidades de regantes, de Prodeleco y del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, e invitó a la ciudadanía a asistir a la jornada, que se celebrará en el Teatro Municipal de La Bañeza.

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Elena Baílez, informó de que la mesa redonda tendrá lugar el día 12 a las 17.30 horas, y contará con la participación de José Antonio Pellitero, jefe de la Unidad de Estudio y Desarrollo de Aemet, José Valín, exconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Luis Herráez, director de la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León; y Julio César Carnero, como presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Medio y del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna.

Julio César Carnero agradeció la implicación del Ayuntamiento y destacó que este es el tercer año consecutivo de colaboración en iniciativas relacionadas con el sector agrícola. Señaló que el objetivo principal de esta edición es abordar de manera directa el impacto del cambio climático en la agricultura y ofrecer información rigurosa a los agricultores.

«Llevamos dos años superpositivos, pero el reto que afrontamos ahora es necesario y está muy presente en el día a día del agricultor. Tenemos que hablar claro de qué está pasando y hacia dónde vamos», afirmó, recordando fenómenos recientes como las lluvias torrenciales, las danas o los incendios del pasado verano. Aunque reconoció el buen ciclo de llenado del embalse de Barrios de Luna, advirtió de episodios de «asfixia térmica» con temperaturas extremas cada vez más frecuentes.

En la misma línea, Manuel Mantecón puso el acento en el calentamiento global y sus consecuencias. «Más que de cambio climático, me gusta hablar de calentamiento global, porque es lo que está generando un descenso de aportaciones hídricas y una clara inestabilidad climática», señaló. Explicó que los estudios hidrológicos apuntan a reducciones de entre un 9 y un 13% en las aportaciones de agua y defendió la modernización del regadío como una herramienta para producir más con menos recursos.

Respecto a la situación actual del campo, los representantes del sector indicaron que las fincas presentan un alto grado de encharcamiento debido a las persistentes lluvias, lo que está dificultando determinadas labores agrícolas. En cuanto al Embalse de Barrios de Luna, se informó de que se encuentra en torno al 68% de su capacidad, aunque se prevé su llenado completo de cara a la próxima campaña.