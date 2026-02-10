El Ayuntamiento de La Bañeza activa un dispositivo especial ante el aumento del caudal del río Duerna

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza activó un dispositivo especial ante las dificultades provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas y el consiguiente aumento del caudal del río Duerna.

Para ello, llevó a cabo diversas actuaciones con el objetivo de evitar que el agua pudiera causar daños. Los trabajos se centraron en labores de contención y desvío del agua en distintos puntos donde el cauce se aproximaba a zonas habitadas, llegando a inundar parcialmente algunas viviendas. Todas las intervenciones realizadas tuvieron la finalidad de prevenir la anegación de las mismas y minimizar los posibles daños materiales.

Por su parte, la Policía Local lleva a cabo a cabo labores de vigilancia ante la posible crecida de los ríos Duerna, Órbigo y Tuerto, mientras que el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración con la Guardia Civil para coordinar los recursos necesarios y garantizar que, dentro de la situación existente, no se produzcan daños materiales reseñables.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza hicieron hoy un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y solicitó que, en caso de necesidad, contacten de inmediato con los servicios de emergencia.