Borge pide «justicia profesional» para hacer sanitarios los centros veterinarios

El nuevo equipo de gobierno del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León tomo ayer posesión de sus cargos en un acto celebrado en la sede colegial que ha contado con la asistencia de numerosas autoridades civiles, militares, académicas y representantes del sector.

Álvaro Borge de Castro, nuevo presidente, y su equipo han cumplido con el tradicional juramento de sus cargos y han compartido con los presentes las primeras líneas de trabajo que marcarán su programa para estos próximos 6 años. Por un lado, tienen como objetivo lograr que los centros veterinarios sean reconocidos como centros sanitarios. «Se trata de justicia profesional, garantizando que los lugares donde desempeñamos nuestra labor sean integrados con todos los derechos y obligaciones que la ley prevé para los espacios de salud», apuntó Borge.

Además, rechazan cualquier normativa del medicamento veterinario que no respete el juicio clínico del profesional. «Mantendremos una postura firme ante la actual normativa del medicamento veterinario. Exigimos en este sentido que no se limite la autonomía del profesional».

El nuevo presidente señaló que inician su mandato con la vista puesta en estrechar lazos con la Facultad de Veterinaria y con el sector biofarmacéutico. «Queremos mantener una simbiosis total con nuestra Facultad de Veterinaria y con la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y estrechar lazos con el sector biofarmacéutico, donde muchos de nuestros colegiados desarrollan una labor de altísimo nivel. Queremos integrar su talento en nuestra estrategia como Colegio», explicó Borge.

El acto oficial también supuso la despedida, entre muestras de afecto de la profesión, de Luciano Díez Díez, presidente de la institución colegial durante doce años y presidente también del Consejo autonómico un total de nueve.

«Ha sido un honor representar a mi colectivo durante tantos años y ejercer de interlocutor de una profesión que amo profundamente. Junto al resto de compañeros de mi Junta de Gobierno, hemos tomado decisiones a veces delicadas, hemos participado de encuentros en ocasiones cruciales y nos hemos unido para defender esta profesión milenaria, poliédrica y que sólo en la provincia de León reúne a más de 1.000 colegiados en una institución histórica fundada en 1908», expresó Luciano Díez.

En el tradicional acto de relevo de la junta de gobierno del Colegio estuvieron presentes el alcalde de León, José Antonio Diez, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, la vicepresidenta de la Diputación, Ana Arias, el vicerrector de Profesorado de la ULE, Miguel Ángel Tesouro, el subdelegado de Defensa, Juan Carlos Trujillo, la directora general de Salud Pública de la Junta, Cristina Granda, el director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta, Rubén Serrano, el representante del Consejo General de Colegios Oficiales de la Profesión Veterinaria de España, Antonio Rubio, y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, Rufino Álamo. También acompañaron en el acto representantes de la Comandancia de la Guardia Civil, del Seprona y numerosas instituciones del sector, como la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, la Asociación Leonesa de la Veterinaria, los sindicatos del sector, la patronal de clínicas, representantes de equipos de gobierno del Colegio de las últimas décadas y representantes de Colegios Oficiales de la provincia y de la Comunidad.