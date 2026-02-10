La población de trucha en León gana peso pero registra un ligero descenso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El muestreo de 2025 de la población de trucha común en las cuencas del Órbigo y del norte de la provincia leonesa refleja un aumento del peso medio de los ejemplares, junto con un ligero descenso en su número. No obstante, el informe concluye también que la densidad poblacional se mantiene muy por encima del umbral que se considera mínimo a partir del cual se recomienda la repoblación.

Así quedó de manifiesto tras la celebración del Consejo Territorial de Pesca de León, presidido por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien informó sobre las actuaciones más relevantes llevadas a cabo durante el pasado 2025 para mejorar la pesca en la provincia. Entre ellas, destacaron también los trabajos de lucha y captura de ejemplares de especies invasoras y el refuerzo del buen estado de los ríos con la repoblación de algunos tramos de truchas en los ríos Órbigo, Esla y Porma.

Según se explicó en el consejo, se capturaron 93 lucios durante el año pasado en los tramos medios y bajos de los ríos Órbigo y Esla, así como cerca de 2.000 alburnos en el río Esla, a la altura de Valencia de Don Juan. Asimismo, recordó que continúan las campañas de control de especies como el visón americano y el cormorán.

A lo largo del año se llevaron a cabo un total de 17 rescates de fauna piscícola, nueve de ellos motivados por situaciones de estiaje y ocho por obras civiles en los cauces. En estas actuaciones se contabilizaron más de 6.000 truchas y cerca de 5.000 ejemplares de otras especies.

La Junta de Castilla y León desarrolló también trabajos de prevención de incendios en márgenes y accesos a los ríos, que se extendieron a lo largo de 475 kilómetros en distintos cauces de la provincia.

Durante la reunión se presentaron, además, los resultados del muestreo de 2025 de la población de trucha común en las cuencas del Órbigo y del Norte. Los datos reflejan un aumento del peso medio de los ejemplares, junto con un ligero descenso en su número. No obstante, el informe concluye que la densidad poblacional se mantiene muy por encima del umbral mínimo a partir del cual se recomienda la repoblación.

Sueltas

A pesar de ello, y con el fin de mejorar aún más la situación óptima de esta especie y contribuir a su desarrollo, se realizaron sueltas de trucha con alevín vesiculado en los ríos Órbigo y Esla, así como de ejemplares de más de dos años en el río Porma.

Para finalizar, el delegado territorial quiso mostrar su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen «posible el fomento y la mejora de la pesca como actividad deportiva y motor socio-económico en la provincia».

León es una de las provincias trucheras por excelencia, donde esta práctica goza de una gran tradición y sus ríos son una referencia para los pescadores.