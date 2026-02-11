Ferduero despide en Hospital su jornada técnica

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La clausura de la XIII Jornada Formativa de Ferduero, celebrada este miércoles 11 de febrero en Hospital de Órbigo, ha cerrados a dos intensos días de análisis estratégico para el regadío de la cuenca. El acto de cierre, que contó con la presencia del viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jorge Llorente, acompañado del subdirector de Obras y Explotación de Seiasa, del presidente de Ferduero, Eloy Baílez y del secretario de Ferduero, Manuel Mantecón. La jornada ha resaltado la importancia de la modernización y la formación técnica para garantizar la viabilidad de las explotaciones.