Luz verde ambiental a una macrogranja porcina de 3.146 animales en El Burgo Ranero en León

Una de las concentraciones de vecinos en contra del proyectoACACIO

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para la instalación de una macrogranja porcina de multiplicación con 2.640 cerdas con lechones hasta 20 kilos, 500 cerdas de reposición y 6 verracos en el municipio leonés de El Burgo Ranero (León), promovida por la empresa Danakil Studios y Proyectos S.L.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), considera que el proyecto es "ambientalmente viable" siempre que cumpla un extenso condicionado técnico.

Además, la granja necesitará una autorización específica para superar los límites de capacidad establecidos para las explotaciones porcinas intensivas.

La instalación ocupará una parcela de 148.141 metros cuadrados, con una superficie construida de 18.310 metros cuadrados, e incluirá naves de gestación, partos y destete, áreas auxiliares y dos balsas cubiertas para almacenar purines, cada una con 7.041 metros cúbicos de capacidad. El sistema permite almacenar deyecciones durante 8,8 meses, superando el mínimo exigido.

La explotación generará 17.443 metros cúbicos de purines al año, que se utilizarán íntegramente como abono orgánico en 584,98 hectáreas agrícolas acreditadas por la empresa, con parcelas de secano y regadío situadas en un radio inferior a 15 kilómetros.

El estudio ambiental prevé emisiones anuales de 44 toneladas de metano, casi 16 toneladas de amoniaco y más de 100 kilos de óxidos nitrosos, además de olor y partículas derivadas del manejo del ganado.

La resolución obliga a la granja a aplicar las mejores técnicas disponibles, entre ellas la reducción de proteína en la dieta, cubrición de balsas, ventilación adecuada y el uso de sistemas de aplicación de purines con mangueras de arrastre, prohibiendo su extensión en festivos y fines de semana y exigiendo su enterrado inmediato.

El abastecimiento energético combinará conexión eléctrica, 550 kW en paneles fotovoltaicos, 980 kW en baterías y dos generadores de emergencia de 250 kW. El consumo anual de agua se estima en 24.793 metros cúbicos, pendiente de autorización por parte del organismo de cuenca.

Alegaciones contra la macrogranja

El proyecto recibió alegaciones del Ayuntamiento de El Burgo Ranero, de asociaciones locales y de particulares, que alertaron sobre el impacto del tráfico de camiones, los malos olores, la afectación al turismo rural y cultural —incluido el Camino de Santiago— y el tamaño de la instalación.

Los informes sectoriales reconocen la presencia en la zona de especies protegidas como la avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo y la ganga ortega, aunque concluyen que la explotación no afectará a la Red Natura 2000 si cumple las condiciones impuestas.

También se exige un control arqueológico durante los movimientos de tierra debido a la sensibilidad patrimonial del entorno.

El promotor deberá poner en marcha un programa anual de vigilancia ambiental, instalar tres piezómetros para controlar la calidad del agua subterránea y comunicar el inicio y la finalización de las obras.

La autorización tendrá una vigencia de cuatro años, quedando sin efecto si no se inicia la ejecución en ese periodo.

Con esta resolución, se da luz verde a una de las mayores explotaciones porcinas previstas en la provincia de León en los últimos años.