Chozas hace comunión del disfraz

El Carnaval refuerza la comunión de los vecinos del municipio de Chozas de Abajo. La festividad, un año más, servirá para exhibir la fraternidad de un vecindario, en el que se agrupan los habitantes de los nueve pueblos del Ayuntamiento, que ha hecho de la participación una de las señas de identidad y orgullo. La muestra se verá de nuevo este fin de semana con el broche del desfile que, el domingo, reunirá a más de 1.200 personas en la localidad de Cembranos con la excusa de los disfraces para disfrutar del sentimiento de pertenencia.

La cita se celebra este domingo, día 15 de febrero de 2026, a partir de las 17.00 horas, en Cembranos, de acuerdo al sistema de rotación que el pasado año dio escenario al desfile en Ardoncino y el siguiente lo llevará a Antimio de Arriba, con el empeño de que el en los calendarios posteriores se haga también en Banuncias, Chozas de Abajo, Chozas de Arriba, Méizara, Mozóndiga y Villar de Mazarife. Pero, con independencia del emplazamiento, el Carnaval se organiza con la confianza en la respuesta de que se trata de «un municipio vivo con nueve pueblos que muestran una buena comunión entre ellos», como describe Jaime Fierro, concejal de Cultura y Fiestas, quien incide en que se acumulan «más de 25 años y cada vez más gente que se anima a participar».El aval lo firman la nómina de participantes inscritos. El desfile contará con 10 grupos del municipio, cada uno de ellos con su carroza, su comparsa y su grupo de música, cada uno de los cuales anota una media de 80 personas. A este listado de oriundos se añaden otros nueve de otras localidades, como La Virgen del Camino, Palacios de Fontecha, Santa María del Páramo o Vilecha, y colectivos como Asprona. Como suplemento, se anotan otros seis participantes en las categorías de individual y parejas.Habrá tres premios de 150, 100 y 50 euros para cada categoría: grupos del municipio, grupos de fuera, mejor desfile, mejor disfraz, más original, individual y parejas. Las agrupaciones recibirán además 250 euros cada una por participar. Tras el desfile, la celebración se cerrará con una gran chocolatada para todos los asistentes y la actuación de Diego, vocalista de la orquesta Cañón, en el pabellón de Cembranos.