El Carnaval se vive en Santa María del Páramo

Don Carnal se censa en Santa María del Páramo desde este sábado hasta que el miércoles despida el desenfreno con la entrada de Doña Cuaresma. La villa paramesa disfrutará de unos días en los que llenar las calles de «alegría, música, color y mucha diversión», como anuncian desde el Ayuntamiento, que busca incentivar más aún la participación dentro de un programa en el que destaca el gran desfile del sábado, con su réplica para los pequeños el lunes y el entierro de la Sardina el día 18.

Al grito de «¡¡Vive el Carnaval en Santa María del Páramo!!» que corona el cartel se citará el sábado a más de 1.300 personas para conformar el gran desfile que partirá a las 17.30 horas desde la estación de autobuses. La llamada alienta la presencia de 40 grupos, 15 carrozas, una batucada y 10 charangas: una nómina en la que se anotan vecinos del municipio, pero además se incorporan colectivos de San Pedro Bercianos, Mansilla del Páramo, Chozas de Arriba, Zotes del Páramo, Laguna Dalga, Villar del Yermo, San Pedro de las Dueñas, Huerga de Frailes, Matalobos, Valencia de Don Juan, Pobladura de Pelayo García, Mozóndiga, Fresno de la Vega, Villar de Mazarife y León. El cortejo se recogerá en el polideportivo municipal, donde habrá una gran chocolatada popular con 150 litros previstos para ofrendar a los asistentes.El testigo lo tomará el lunes el desfile infantil. El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, que además ha previsto el funcionamiento de la ludoteca entre los días 16 y 17 de febrero para los nacidos desde 2013 al 2022, ha marcado las 17.30 horas como salida desde la plaza de La Fuente. Los más de 300 participantes ya inscritos y quienes se sumen disfrutarán de los hinchables en el polideportivo municipal.El plan se cerrará el miércoles. Santa María del Páramo despedirá al Carnaval con el Entierro de la Sardina, que saldrá a las 20.00 horas de la plaza Mayor y acabará en el aparcamiento municipal. El reparto de 50 kilos de sardinas y bebida ayudará a pasar el trago.