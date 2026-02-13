La Junta de Castilla y León solicita la zona catastrófica al declarar ‘excepcional’ la campaña agrícola

Vecinos y operarios conversan en una de las calles de Castrillo de Cepeda afectadas por la crecida del Tuerto.rAMIRO

Los estragos de los sucesivos temporales en el campo y en los pueblos de León, y en provincias como Salamanca, Segovia, Ávila o Zamora, han llevado a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil y a declarar como ‘excepcional’ la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre.

El acuerdo, aprobado en Consejo de Gobierno, permitirá la adopción de acciones acordes a las necesidades del sector agrario, entre ellas, la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la PAC.

En cuanto a la declaración de emergencia, el Gobierno autonómico considera que las borracas han producido incidencias "relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas» entre los días 7 y 12 de febrero de este año.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apeló este miércoles, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a la prudencia de los castellanos y leoneses por el temporal que afecta a buena parte de la Comunidad y que se prevé se agudice en las próximas horas con “impactos relevantes” de nieve, lluvia y viento.

Hasta ahora, se han registrado 629 incidentes por nevadas; 464 por viento y 250 por lluvias y 113 por avenidas de ríos . En concreto, detalló Carriedo se contabilizan un total de 1.500 incidentes en la Comunidad, principalmente en León y Salamanca.

De momento, la Junta no ha contabilizado económicamente cuánto costará el arreglo de los destrozos, pero sí pide la declaración “porque es básico para posteriores ayudas”. “Los principales daños se han causado sobre bienes públicos, como carreteras, pero también de carácter privado, empresas, sector agrícola y ganadero. El Gobierno aprobó una declaración hasta el 7 de febrero, pero hemos tenido borrascas posteriores y por eso hacemos la petición extensiva al 12 de febrero, con las borrascas Marta y Nils”, dijo.

Durante este periodo, la Comunidad se ha visto afectada por borrascas de alto impacto que han provocado descensos térmicos significativos, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Estos fenómenos meteorológicos adversos han ocasionado incidencias .

Como consecuencia de esta situación, las autoridades autonómicas han mantenido activadas distintas situaciones operativas de los planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.

Las afecciones derivadas de la sucesión de borrascas determinan la concurrencia de una catástrofe en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, al tratarse de una situación que ha alterado de forma significativa el funcionamiento ordinario de la Comunidad, ocasionando daños e impactos materiales cuya atención puede superar los medios disponibles de la propia Administración autonómica.

En las zonas afectadas se han producido daños en viviendas y enseres; en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas y forestales; en pequeñas empresas; daños medioambientales; así como afecciones en infraestructuras municipales y redes viarias. Asimismo, las corporaciones locales han debido acometer actuaciones inaplazables para hacer frente a la emergencia, que requieren la correspondiente compensación económica.

En cuanto al sector agrario, la declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, de acuerdo con la normativa europea. De este modo, será posible implementar diversas acciones frente a los perjuicios y daños ocasionados por episodios de lluvias. Entre ellas, el establecimiento de excepciones al cumplimiento de los requisitos de la PAC.

La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas; dificultadas para la realización de siembras, abonados y tratamientos; incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy que desde el Gobierno regional: “Una vez más, estamos donde debemos estar: al lado de nuestros agricultores y ganaderos», tras el acuerdo del Consejo de Gobierno que declara “excepcional” la campaña agrícola 25/26, debido a los fenómenos meteorológicos adversos.

Fernández Mañueco recuerda en un mensaje en su cuenta de X, que desde la Junta ya estuvieron al lado de los profesionales del campo “frente a la sequía”, actuaron “ante la EHE, la gripe aviar, la lengua azul, la DNC… y, hoy, tras las inundaciones”, vuelven “a responder con hechos”.

“No miramos hacia otro lado cuando el campo nos necesita.”, sentencia, para remarcar que su decisión de hoy, permitirá “avanzar en el establecimiento de medidas de flexibilidad y excepciones en los requisitos de la PAC”.