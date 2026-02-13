Cinco heridos tras ser atropellados en la carretera Villalis de La Bañeza

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Cinco personas resultaron hoy heridas tras ser atropelladas por un turismo en la carretera Villalis de la Bañeza (León). El suceso ocurrió a las 13.49 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de la Bañeza, Guardia Civil de León y a Emergencias de Sacyl.

Las personas heridas fueron tres mujeres de 58, 36 y 14 años y un varón, de 57 años, quien fue trasladado al centro de salud de La Bañeza. Al lugar de los hechos, se trasladaron una UVI móvil que atendió a los heridos y dos ambulancias de soporte vital básico.