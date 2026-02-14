La Bañeza se sumerge en el Carnaval Auténtico, en fotos
El color y la diversión se convierten en los grandes protagonistas de un sábado en el que el Carnaval Auténtico y el pregón devolvieron la tradición en una de las jornadas más importantes las festividades de toda la provincia
La Bañeza ha vuelto a sumergirse de lleno en una de las fechas más importantes de su calendario. Hoy es sábado de Chispas, uno de los días grandes de esta festividad que llena las calles de la ciudad de color y diversión con el llamado Carnaval Auténtico. La Bañeza se ha disfrazado desde la mañana hasta la noche y el ambiente se acompaña de charangas, pregón a las 20.30 horas a cargo de Antonio Alonso, cena de exaltación y una gran macrodiscoteca en la Plaza Mayor. El domingo llegará cargado de ritmo con la carrera del Carnaval, a las 11.00 horas, el gran desfile, a las 17.30 horas, encuentro de batukadas internacionales, a las 20.00 horas, y música en directo.
Tras el pistoletazo de salida el viernes a cargo de los colegios, la ciudad vuelve a transformarse en un gran escenario festivo gracias a un completo programa preparado por el ayuntamiento que rinde homenaje a una tradición en esta parte de la provincia que cuenta con un gran arraigo, así como con el favor del público.
La fiesta continuará el domingo, una jornada cargada de ritmo con la carrera del Carnaval, a las 11.00 horas, el gran desfile, a las 17.30 horas, encuentro de batukadas internacionales, a las 20.00 horas, y música en directo. También se celebrará el desfile con la Musa 2025 y, como novedad, una orquesta al finalizar el recorrido.
Más que una celebración
Con este programa, que continuará durante los próximos días, La Bañeza vuelve a dejar claro que su Carnaval no es solo una celebración, sino una forma de entender la calle, la tradición y el disfrute. El color y la diversión serán los protagonistas de unos días que son muy especiales en La Bañeza, que es un referente en lo que a Carnaval se refiere. La oferta festiva se completa con el Carnaval Infantil, el Entierro de la Sardina, el Certamen de Poesía Satírica y la Noche de Piraña como cierre festivo. El martes será el turno del Gran Desfile de Carnaval, el más importante de la provincia, también en directo por La 8 León, seguido de una chocolatada y música de charangas.
Disfraz de Rosalía y su disco LUX
El medio tiempo de Bad Bunny en la Superbowl se traslada al carnaval bañezano
Los Minions
Marge Simpson
Epi y Blas
Conejo de Nesquik
Cisnes
Astronautas
Originalidad, diversión y mucho ingenio en el carnaval bañezano
Vikingas
Vaqueros
Toreras
Toreras
Religiosas
El Gordo de La Bañeza, uno de los protagonistas de este año
