El antruejo vuelve a ser protagonista en Carrizo, en fotos

Carrizo de la Ribera se engalanó este sábado para celebrar el Carnaval. Y no era para menos porque la fiesta es una de las citas importantes en este punto de la ribera del Órbigo en el que el antruejo vuelve cargado de tradición para rememorar una fiesta que es clave en el calendario.
La del antruejo de Carrizo se ha convertido en un espectáculo que merece ser disfrutado. No en vano, cuenta con el sello de Fiesta de Interés Turóstico Provincial gracias a una celebración que cuenta con la implicación vecinal. Este sábado fue el turno del Sábado Fisolero, que llenó de diversión las calles de Carrizo por Carnaval. Guirrios, toros y gomios protagonizan unos días carnavaleros que, además, fomentan la convivencia.
Carnaval de Carrizo 2026. ÁNGELOPEZ
El antruejo vuelve a ser protagonista en Carrizo
