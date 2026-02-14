El pregón de Antonio Alonso Álvarez marcó el inicio oficial del Carnaval en La Bañeza

Pregón de Carnaval 2026 de La Bañeza.ANGELOPEZ

Este sábado también tocó el pregón como otro de los actos principales del Carnaval bañezano, que corrió a cargo de Antonio Alonso Álvarez, pregonero oficial de esta edición. El Teatro Municipal de La Bañeza acogió el acto, que supuso otro de los pistoletazos de salida de la cita festiva y que estuvo conducido por Miguel Álvarez. Desde el Ayuntamiento se invitó a todos los vecinos y visitantes a participar en este evento que marca el inicio oficial a la programación.