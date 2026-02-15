CHD defiende que los desembalses han controlado «de forma segura» las crecidas

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

Los crecidas de los ríos en la provincia continuaron este sábado con menor intensidad que en días anteriores, aunque con la situación bajo vigilancia y en nivel 2 del PLANCAL. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) salió ayer en defensa de las medidas que ha adoptado durante las últimas semanas, argumentando que los embalses de la cuenca han recibido un volumen de agua «muy superior al habitual» como consecuencia de las lluvias registradas.

nte esta situación, y con el objetivo de «gestionar de forma segura estas entradas de agua y reducir el riesgo de crecidas aguas abajo, se ha ido ajustando de manera progresiva el volumen de agua desembalsada, procurando en todo momento que estos incrementos fueran los mínimos necesarios». En este sentido, recordó que todos los embalses comenzaron a soltar agua de manera preventiva hace ya varios días, según explicó el organismo regulador de cuenca en un comunicado

Esta gestión escalonada del embalse «permite controlar de forma segura las crecidas, reduciendo el impacto de los episodios de lluvia intensa y contribuye a la protección de las zonas situadas río abajo».

La Confederación asegura que mantiene la vigilancia en los ríos y arroyos ante el incremento de caudales que ha derivado por el sucesivo paso de frentes lluviosos atlánticos asociados ahora a la borrasca Oriana. Mañana domingo se prevé una jornada en la que prácticamente no habrá precipitaciones.

El impacto de este frente está provocando que los avisos se mantengan actualmente diseminados por toda la cuenca, con tendencias variables en función de las distintas ondas de crecidas que están transitando por toda la red de drenaje, tal y como se puso de manifiesta esta mañana, en una nueva reunión del Comité Permanente, donde se ha analizado la actual situación hidrológica.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, junto con el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz señalaron ayer que la situación «ha mejorado y es favorable» pero que hay que seguir vigilantes ante el riesgo de deshielo debido las nevadas de las últimas horas de la zona norte de León. Por ello, se mantiene el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl) en la provincia.