Alumnos del IES Obispo Argüelles participan en una Olimpiada de Caminos

Un grupo de diez estudiantes del IES Obispo Argüelles de Villablino, correspondientes a 1º y 2º de la ESO participaron en la Olimpiada de Caminos en Mieres, una competición educativa que tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta, la intuición estructural y el trabajo en equipo.

Los estudiantes de primero, Miguel, Iñaki, David, Saúl y Marcos, junto con sus compañeros de segundo, Lara, Celia, Yaiz y Alex, estuvieron acompañados por sus profesores Philippe y Ángela. Los participantes tuvieron que enfrentarse a seis pruebas de distinto nivel de dificultad, diseñadas para poner a prueba habilidades como el liderazgo, la toma de decisiones y la adaptación a recursos limitados, entre otras.

Un competición que llevó a los alumnos de primero de la ESO a ser campeones y clasificarse para la fase nacional en Granada. Sus compañeros se segundo consiguieron el cuarto puesto.