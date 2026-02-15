Diario de León

Alumnos del IES Obispo Argüelles participan en una Olimpiada de Caminos

Los alumnos con sus dos profesores.

Los alumnos con sus dos profesores.DL

Publicado por
Vanessa AraujoRedactora de Provincia
Villablino

Creado:

Actualizado:

Un grupo de diez estudiantes del IES Obispo Argüelles de Villablino, correspondientes a 1º y 2º de la ESO participaron en la Olimpiada de Caminos en Mieres, una competición educativa que tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta, la intuición estructural y el trabajo en equipo.

Los estudiantes de primero, Miguel, Iñaki, David, Saúl y Marcos, junto con sus compañeros de segundo, Lara, Celia, Yaiz y Alex, estuvieron acompañados por sus profesores Philippe y Ángela. Los participantes tuvieron que enfrentarse a seis pruebas de distinto nivel de dificultad, diseñadas para poner a prueba habilidades como el liderazgo, la toma de decisiones y la adaptación a recursos limitados, entre otras.

Un competición que llevó a los alumnos de primero de la ESO a ser campeones y clasificarse para la fase nacional en Granada. Sus compañeros se segundo consiguieron el cuarto puesto.

tracking