Diario de León

La alegría se hace dueña de Coyanza este Carnaval

Valencia de Don Juan acoge su gran desfile de disfraces para rendir un homenaje a Don Carnal

Carnaval 2026 en Valencia de Don Juan.

Carnaval 2026 en Valencia de Don Juan.RAMIRO

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Tradición, música, actividades para pequeños y mayores y, sobre todo, mucha diversión inundaron Valencia de Don Juan este domingo con motivo del Carnaval.

Ayer fue el día grande y con él llegó el gran desfile que recorrió las calles del municipio al son de la música y llenando cada rincón de diversión y un ambiente de lo más colorido desde la calle Las Huertas hasta la Plaza Mayor. Después le llegó el turno al baile de disfraces y la degustación de orejas de carnaval en la Plaza Mayor, uno de los actos organizados por el ayuntamiento coyantino que dio paso a la entrega de premios del desfile.

El Carnaval seguirá hoy lunes con varias actividades como el espectáculo de magia y los talleres infantiles Magiamorfosis pensados para los más pequeños que empezarán a partir de las 16.30 horas en Expocoyanza.

Un programa de Carnaval organizado por el consitorio para unos días cargados de diversión como homenaje a Don Carnal.

