El embalse de Barrios de Luna alcanza los niveles de resguardo y desembalsa 50 m3/s

En una situación prácticamente inédita para estas fechas, el embalse de Barrios de Luna ha estado desembalsando hasta 50 metros cúbicos por segundo (m³/s) tras alcanzar los niveles de resguardo —por encima del 90%— en los últimos días debido a la lluvia caída en las sucesivas borrascas y al deshielo. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha tomado esta medida de forma preventiva ante la probable llegada de nuevas borrascas y un deshielo inminente que comprometa la seguridad de la presa.

En los últimos siete días el pantano de Luna ha recibido 40 hm3, lo equivalente a más de dos embalses de Villameca, y un 15% de su capacidad, con una entrada media de agua de 81,6 m3/s. En total, los embalses de la cuenca del Duero en León han registrado una subida de casi 100 hm3 en la última semana.

En lo que va de siglo, Barrios de Luna ha sufrido situaciones similares a la actual en las campañas de 2001, 2014 y 2016, cuando también registró desembalses preventivos y de seguridad en el mes de febrero. En febrero de 2014, el embalse superó el 85% de su capacidad, obligando a soltar caudales superiores a los 19-25 m³/s de forma sostenida para evitar desbordamientos del río Órbigo aguas abajo. El desembalse actual se ha realizado «de forma pausada y paulatina» con el objetivo de equilibrar la entrada y la salida de agua, como ha destacado este martes el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada en la Delegación Territorial, donde se ha analizado la evolución de los principales ríos y embalses de la provincia.

Aunque la situación de los cauces en la provincia de León ha mejorado y los problemas de crecidas se concentran en el Duero, en dicha reunión se ha decidido mantener activado el nivel 2 de emergencia del Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) ante la previsión de nuevas precipitaciones en la Cordillera Cantábrica y los posibles efectos del deshielo sobre los ríos.

En la cuenca del Duero en León permanecen en nivel amarillo las estaciones de aforo del Órbigo, en Cebrones y Santa Marina del Rey; el Cea en Valderas; el Omaña, en Las Omañas y el Luna en Sena de Luna.

En el caso del embalse de Villameca, que se ha encontrado en situación de nivel rojo la semana pasada , se ha reducido su desembalse desde los 20 metros cúbicos por segundo del viernes, a 15 m³/s durante el fin de semana y 9 m³/s el domingo, lo que permite considerar que «ha vuelto a la normalidad». En lo que va de mes, el embalse ha recibido más de 18 hectómetros cúbicos (hm3), una cifra casi equivalente a su capacidad total, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero.

La Junta y CHD estudian realizar nuevas maniobras en los sistemas del Porma y en el embalse de Riaño, en función de la evolución en las cabeceras.

La situación avanza de forma satisfactoria y esperamos que siga así durante los próximos días", ha afirmado Diego, si bien ha insistido en la «necesidad de mantener la vigilancia» por el efecto acumulado de las lluvias y el deshielo sobre ríos como el Bernesga, el Órbigo, el Esla o el Sil.