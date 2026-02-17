UGT León lamenta profundamente el fallecimiento de un operario de carreteras en Garrafe de Torío

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de los Trabajadores de León expresó hoy su más profundo pesar por la muerte de un operario de conservación de carreteras tras sufrir un atropello en la localidad de Garrafe de Torío.

La organización sindical expresa sus más condolencias, cariño y solidaridad a la familia, amistades y compañeros y compañeras de trabajo del trabajador fallecido. Del mismo modo, UGT FICA León se quiere solidarizar con todo el sector de conservación y mantenimiento de carreteras “que vuelve a quedar gravemente golpeado por un trágico accidente laboral”.

Este accidente, señalan, vuelve a poner de manifiesto la “extrema vulnerabilidad” a la que están expuestos los trabajadores que desarrollan su labor en la vía pública. Un riesgo, añaden, especialmente extremo en tareas de mantenimiento y conservación, en las que el peligro es constante y las medidas de protección, señalización y concienciación vial deben extremarse al máximo.

UGT FICA León insiste en la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales, mejorar los protocolos de seguridad y exigir mayor responsabilidad y prudencia a los conductores cuando circulan por tramos en obras o zonas debidamente señalizadas. No podemos normalizar que quienes salen a trabajar no regresen a sus hogares.