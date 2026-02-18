Última hora de las inundaciones en León: baja a nivel 1 la alerta ante la mejora de la situación de los cauces

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha reducido este martes el nivel emergencia del plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNcyl) ante la evolución favorable de los cauces fluviales y la mejora de las condiciones meteorológicas en la provincia de León, aunque se mantiene la vigilancia preventiva por los posibles efectos del deshielo.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, junto con el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha explicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que esta decisión responde a la tendencia positiva general de los ríos.

En los ríos de la cuenca del Duero en León permanecen en nivel amarillo ocho estaciones: Cebrones del Río, Santa Marina del Rey, Sena de Luna, La Magdalena, Omaña, León, Villalobar y Secos.

Por su parte, en la cuenca del Miño-Sil se mantienen en nivel naranja las estaciones de Matarrosa, Requejo y Ponferrada —donde podría producirse un repunte asociado a nuevas precipitaciones-, mientras que Toreno continúa en nivel amarillo.

En la cuenca Cantábrica se encuentra en amarillo la estación de Ribota, aunque no existe ningún riesgo de desbordamiento. Respecto a la regulación hidráulica, el embalse de Villameca ha reducido su desembalse hasta los 7 metros cúbicos por segundo, con posibilidad de ajustes puntuales en función de las entradas de agua, con el objetivo de evitar afecciones posteriores. En el embalse de Barrios de Luna, el desembalse combinado se sitúa en torno a 50 metros cúbicos por segundo, por debajo de los umbrales de riesgo, aplicándose una estrategia de regulación progresiva para prevenir incrementos bruscos ante posibles cambios meteorológicos. El delegado territorial ha señalado que «han sido días complejos, pero la situación evoluciona favorablemente", aunque hay que mantener la vigilancia.