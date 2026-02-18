La CHD establece ocho tramos en nivel rojo, seis en naranja y otros 14 en amarillo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas el nivel rojo en ocho tramos de ríos de la cuenca, seis en naranja y 14 en amarillo, según el Sistema Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) y recogió Ical.

El Duero presenta nivel rojo en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo y Navapalos, en la provincia de Soria; en Aranda de Duero (Burgos); en Quintanilla de Onésimo y en Herrera de Duero (Valladolid). También se enmarca en nivel rojo el Guareña, en Toro (Zamora) y el Riaza, en la salida del embalse de Linares y en Linares de Arroyo (Segovia).

Además, el Duero, a su paso por Gormaz (Soria), en Vadocondes (Burgos), en San Miguel del Pino (Valladolid), así como en Toro y en la capital zamorana, se enmarca en nivel naranja, al que se suma el Arlanza, en Quintana del Puente, (Palencia).

Además, esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de once carreteras secundarias en Castilla y León, cuatro de ellas en la provincia de Soria, según los datos de la Dirección General de Tráfico.