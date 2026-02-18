La Guardia Civil inicia un dispositivo para localizar a una mujer desaparecida en Castrillo del Monte.

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Guardia Civil inició en la tarde de ayer un dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 50 años de edad y nacionalidad alemana, vista por última vez el sábado, 14 de febrero, en la localidad de leonesa de Castrillo del Monte.

El operativo que se lleva a cabo para tratar de localizar a la mujer, una persona alta y delgada que viste chaqueta oscura y pantalón blanco, se desarrolla entre la localidad donde fue vista por última vez y Matavenero. En él participan patrullas de seguridad ciudadana y del Servicio de Protección de la Naturaleza, que centran las labores de rastreo en su última ubicación conocida, aunque con resultado negativo hasta el momento.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.