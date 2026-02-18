La Bañeza despide su Carnaval más multitudinario, en fotos

Diario de León

La La Bañeza puso ayer el punto final a cinco intensos días de celebración con el tradicional entierro de la sardina, uno de los actos más simbólicos de su Carnaval, considerado uno de los más vistosos y multitudinarios de la provincia de León. Como cada Miércoles de Ceniza, el cortejo fúnebre partió a las 20:30 horas desde el Bar Industrial, reuniendo a numerosos vecinos y visitantes. La jornada concluyó con la quema de la sardina tras la celebración del XIV Certamen Nacional de Poesía Satírica y el tradicional reparto de escabeche, cerrando así unas fiestas marcadas por la participación, el color y el ambiente festivo en las calles bañezanas.

