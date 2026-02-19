Última hora del estado de los ríos en León tras el paso del tren de borrascas por la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León registra este 19 de febrero de 2026 una estabilización general en los caudales de sus principales ríos, tras las intensas crecidas y alertas por lluvias y deshielo de las últimas semanas.

Según los datos más recientes del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la mayoría de las estaciones de aforo muestran niveles y caudales en descenso o estables, aunque persisten algunas alertas amarillas en puntos clave.

Situación destacada por ríos y estaciones:

Río Esla: en Villalobar (estación 2710): Nivel de 1,68 m y caudal de 232,37 m³/s. En Benamariel 2 (estación 2711): Nivel de 3,74 m y caudal de 227,58 m³/s.Ambos puntos mantienen una tendencia a la baja o estable, dentro de niveles controlados tras las alertas previas.

Río Luna: en La Magdalena (estación 2075): Nivel de 1,04 m y caudal de 61,64 m³/s (medición a las 00:09 horas). Esta estación ha mostrado una marcada reducción respecto a picos anteriores, aunque se mantuvo en vigilancia por posibles desbordamientos en fases previas de la crecida.

Río Órbigo: en Santa Marina del Rey (estación 2061): Nivel de 1,26 m y caudal de 127,13 m³/s. en Cebrones del Río (estación 2060): Nivel de 2,87 m y caudal de 181,34 m³/s. El Órbigo, uno de los ríos más afectados en las alertas rojas y naranjas de principios de febrero (con desbordamientos reportados en Cebrones y zonas cercanas), presenta ahora caudales en descenso significativo, alejándose de los umbrales críticos (superiores a 200-250 m³/s en fases de máximo riesgo).

Río Porma: en Secos (estación 2112): Nivel de 2,63 m y caudal de 79,43 m³/s. También en fase de estabilización, con niveles moderados.

La Junta de Castilla y León ha rebajado recientemente el riesgo de inundaciones en la provincia al nivel 1 (vigilancia), tras haber mantenido fases de emergencia y alertas más altas (nivel 2 y naranja/rojo en varios tramos) durante la borrasca y el deshielo de enero-febrero. Actualmente, no se reportan desbordamientos activos ni evacuaciones en curso en estos puntos, aunque la CHD mantiene avisos amarillos en varias estaciones por caudales aún elevados en comparación con valores medios históricos.

La tendencia general es positiva gracias a la disminución de precipitaciones y al control de desembalses en embalses como Barrios de Luna y Porma, que han ayudado a mitigar picos de crecida. No obstante, las autoridades recomiendan precaución en zonas ribereñas y seguir las actualizaciones en tiempo real en el portal SAIH Duero (saihduero.es), ya que los datos son provisionales y pueden variar con nuevas lluvias.