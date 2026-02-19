La precampaña autonómica toma la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan

La 105ª edición de la Feria de Febrero quedó inaugurada esta mañana en Valencia de Don Juan con una gran afluencia de público y una destacada presencia institucional y política, confirmando el peso de esta cita como referente del sector agrario no solo en la provincia de León, sino en el conjunto de Castilla y León y el norte de España.

El acto inaugural comenzó con la intervención del alcalde coyantino, José Jiménez, quien dio la bienvenida a autoridades, expositores, vecinos y visitantes, subrayando el carácter comarcal y centenario de una feria “que es mucho más que un evento comercial y se ha convertido en un símbolo de identidad y futuro para Valencia de Don Juan y su entorno”. A continuación tomó la palabra la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, encargada de declarar oficialmente inaugurada la feria.

En su intervención, el alcalde destacó que esta edición cuenta con más de 160 expositores repartidos en más de 30.000 metros cuadrados, con 1.500 metros de superficie expositiva más que el año pasado, y remarcó la vocación de seguir creciendo en futuras ediciones. Jiménez puso en valor el papel de agricultores y ganaderos como “auténticos protagonistas del desarrollo rural”, mostrando el apoyo del Ayuntamiento ante los retos actuales del sector, como los precios justos, el relevo generacional o la sostenibilidad ambiental. También subrayó el carácter multisectorial de la feria, abierta al comercio, la artesanía, los servicios y la gastronomía, y su función como espacio de convivencia intergeneracional.

Por su parte, la consejera María González Corral calificó la Feria de Febrero como “una feria histórica y un referente indiscutible para el mundo agrario”, destacando la amplia representación municipal presente y la variedad de actividades que se desarrollarán durante los tres días en distintos puntos de la ciudad, como el complejo La Isla, la Plaza Mayor o el entorno del Consejo Regulador. En su discurso, defendió la importancia del medio rural y del sector primario, que ocupa buena parte del término municipal, y animó a utilizar la feria como punto de encuentro para la comercialización, el intercambio de conocimientos y la transmisión del saber agrario a las nuevas generaciones.

Tras los discursos, la comitiva oficial, encabezada por el alcalde y la consejera, realizó un recorrido por varios de los stands del recinto ferial, deteniéndose especialmente en los expositores de maquinaria agrícola, donde no faltaron las fotografías junto a los impresionantes tractores y equipos de última generación. La visita incluyó una parada en el expositor de la Denominación de Origen León, donde fueron recibidos por el presidente de su Consejo Regulador, Rafa Blanco, y donde se realizó un brindis por el éxito de la feria.

La jornada inaugural estuvo marcada también por la presencia de numerosos representantes municipales llegados de todos los puntos de la provincia y por los principales candidatos a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Entre ellos se encontraban la candidata del Partido Popular, María José Álvarez, arropada por varios alcaldes de su formación, como el alcalde de Astorga, de La Bañeza, de Villaquejida, de Mansilla de las Mulas o de Fresno de la Vega, y la candidata de la UPL, Alicia Gallego, acompañada por diputados leonesistas. Asimismo, asistieron el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaez; el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego; y la diputada nacional del PSOE, Andrea Fernández, entre otras autoridades.

Con un recinto muy animado desde primera hora gracias al buen tiempo, la Feria de Febrero afronta ahora tres días de intensa actividad, consolidándose como uno de los principales escaparates profesionales del sector agrario y agroalimentario y como una cita clave para reforzar el orgullo, la tradición y la proyección de futuro de Valencia de Don Juan y su comarca.