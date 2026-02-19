La Casa de la Poesía de La Bañeza inaugura un nuevo espacio dedicado a la labor traductora de Antonio Colinas

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Casa de la Poesía de La Bañeza, en la provincia de León, cuenta desde hoy con un nuevo espacio expositivo dedicado a reconocer la faceta de traductor del escritor Antonio Colinas, con especial atención a su trabajo sobre ‘Pinocho’.

El nuevo espacio alberga una cuidada selección de ediciones de ‘Pinocho’ traducidas por Antonio Colinas del italiano al español a lo largo de su trayectoria, ya que la muestra pone de relieve la diversidad de versiones realizadas por el autor, subrayando el rigor y la sensibilidad literaria que caracterizan su trabajo como traductor.

La iniciativa también recuerda la extensa actividad traductora de Antonio Colinas en otros ámbitos, tanto del italiano como del alemán, destacando igualmente su traducción de obras de Emilio Salgari.