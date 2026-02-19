Las cuencas piden al sector privado que invierta en los proyectos locales

El presidente de la Diputación, el subdelegado del Gobierno, y el delegado de la Junta, ayer.ramiro

La Agrupación de Municipios de Castilla y León (Amumi) ha expresado este jueves la necesidad de que la iniciativa privada se involucre en los proyectos industriales de las antiguas cuencas mineras para que puedan salir adelante y generar el empleo que se perdió con el cierre de las minas.

Así lo ha trasladado el presidente de Amumi, el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, quien ha apuntado: «Tenemos importantes proyectos tractores pero necesitamos que la iniciativa privada se interese en estos proyectos, ya que sin su inversión es muy complicado generar un tejido industrial».

Mirón ha realizado estas declaraciones antes de la celebración en la ciudad de León de la asamblea general de la agrupación en la que se integran un total de treinta y un municipios mineros de la Comunidad, principalmente de las provincias de León y Palencia.

Los municipios buscan nuevas vías de inversión que permitan afrontar proyectos que creen el empleo del que están tan necesitados estas comarcas, ya que «debemos buscar iniciativas junto a la Junta de Castilla y León y el resto de las administraciones que faciliten subvenciones que hagan participar de estos proyectos al sector privado y se vuelva a invertir en nuestros municipios", ha dicho.

Mirón ha reconocido que los fondos Generation Next europeos y los destinados a la Transición Justa han generado unos proyectos tractores interesantes pero que están encaminados a que la «iniciativa privada los desarrolle", aunque en muchos casos no están interesados porque «simplemente no es atractivo para las empresas» debido a que los municipios son de difícil acceso con unas «comunicaciones que no son fáciles por lo que el desarrollo industrial es complicado».

A esta situación ha sumado la falta de servicios a la hora de escolarización, sanidad o tener prestaciones sociales.

El responsable de la agrupación ha insistido en necesidad de frenar la pérdida de empleo, y no ha descartado movilizaciones para exigir que se reinvierta la actual situación de pérdida de tejido empresarial, a la vez que ha recordado que durante los últimos años se han registrado no pocas movilizaciones para exigir servicios públicos que son deficitarios en las antiguas cuencas mineras.

Por otra parte, durante la asamblea general se ha dado cuenta de los trabajos e iniciativas desarrolladas por la agrupación durante el último año, así como el estado de las cuentas y los convenios específicos firmados con el Ecyl. Unos convenios laborales que Mirón ha calificado de «fundamentales» ya que son los que «nos permiten en este momento mantener los servicios públicos que prestan los municipios de una manera digna».

Una asamblea en la que también se ha dado cuenta de los diversos proyectos turísticos que están en marcha, así como estudiar nuevas vías de inversión para nuevos proyectos industriales con el objetivo de solucionar el «déficit que tenemos desde el punto de vista del empleo", ha concluido el responsable de la agrupación.