Ayudas por los incendios a 15 agricultores y dos apicultores afectados

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy una orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la concesión directa de 17 subvenciones de 5.500 euros, 15 para agricultores y dos para apicultores, cuyas explotaciones están ubicadas en los municipios afectados por los grandes incendios forestales ocurridos en Castilla y León durante el verano de 2025. En total, la Junta repartió en esta resolución un total de 93.500 euros.

El acuerdo del 28 de agosto de la Junta autorizó a la titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para la concesión directa de subvenciones a favor de los 460 agricultores y ganaderos profesionales, titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los grandes incendios forestales acaecidos en Castilla y León durante el verano de 2025 por un importe total de 2,53 millones de euros.

La concesión de esta subvención tiene por objeto compensar la pérdida de producción agrícola por superficie afectadas incluidas en los municipio afectados por los grandes incendios forestales acaecidos en Castilla y León durante el verano de 2025.