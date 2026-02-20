El PP propone impulsar en Astorga la formación profesional con la implantación de nuevos ciclos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León propone convertir el IES Astúrica Augusta en un ‘campus’ provincial de FP con la implantación de varios ciclos formativos en industria, agroalimentación, logística y turismo a lo que podría sumarse la reforma de la residencia de estudiantes, ubicada en el centro de Cosamai propiedad de la Diputación. .

Esta propuesta fue anunciada ayer por la candidata a las Cortes de Castilla y León, María José Álvarez, durante la reunión mantenida con los alcaldes y portavoces de la comarca de Astorga y el Órbigo y que forma parte del programa electoral con que concurre Alfonso Fernández Mañueco a la reelección como presidente de la Junta.

“El objetivo es alinear la propuesta con las necesidades formativas que existen en la provincia en un plan de cinco años”, enfatizó María José Álvarez, quien destacó que “la residencia, que se ubicaría en una parcela aledaña al instituto, permitirá atraer a alumnos de otras zonas de la provincia”.

La ampliación de la oferta formativa del IES Astúrica Augusta supondría “convertir al centro en un referente en FP industrial, agroalimentaria y tecnológica” vinculándolo, además, a otros sectores con potencial laboral en la comarca y en la provincia como el logístico y el turístico.

La oferta propuesta por el Partido Popular incluye una implantación en un período de un año de los Grados Básicos en Fabricación Mecánica, Industrias Alimentarias, Servicios Comerciales que tendrían su continuidad, a medio y largo plazo, en la puesta en marcha de los Grados Básicos de Informática y Comunicaciones, los Grados Medios de Cocina y Servicios de Restauración, Comercialización y Elaboración de Productos Alimentarios para concluir con los Grados Superiores de Logística y Transporte, Especialización en Ciberseguridad Industrial, Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria.

Esta propuesta supondrá, a su vez, “definir” itinerarios formativos completos que “permitan a los alumnos avanzar desde el Grado Básico al Grado Superior” dentro del mismo ámbito profesional en áreas con gran demanda laboral como la tecnológica-industrial, agroalimentaria, hostelería y restauración y comercial-alimentario.

La reunión con los alcaldes y portavoces, en las que participaron el presidente de la gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el secretario provincial, Eduardo Diego, la diputada de la zona de Astorga, Sara Fernández, así como varios diputados provinciales sirvió para reafirmar, una vez más, “el atasco” en la gestión de la Diputación “con el Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) pendiente de resolución para muchos ayuntamientos”.

En este sentido, incidieron en la “excesiva burocracia” y que “las resoluciones siempre están pendientes” para remarcar que “el PSOE y la UPL están demostrando cuál es su modelo de gestión donde la prioridad no está siendo socorrer a los pequeños municipios, que es su verdadera competencia”.

Propuestas que se cumplen

El presidente de la gestora puso en valor que “León ha sido el lugar elegido por Alfonso Fernández Mañueco para presentar el programa electoral de Castilla y León, un programa que contempla propuestas que se cumplen”.

Entre las propuestas que enunció incidió en la “fiscalidad cero” en el medio rural para impulsar la compra de la primera vivienda, las transmisiones patrimoniales, así como una nueva reducción en el tramo autonómico del IRPF, propuestas que “ya estaban recogidas en el proyecto de presupuestos de 2026 que el PSOE, UPL y Vox rechazaron”.

Suárez-Quiñones incidió que “eso que estaba recogido en el proyecto de presupuestos es la base del programa electoral por lo que”, prosiguió, “se van a cumplir en el momento que haya presupuestos, que los habrá si el PP vuelve a gobernar”.