¡Que viva la piñata!

Astorga ya está de carnaval. Y lo ha hecho, como solo sabe hacerlo esta ciudad, con alegría desbordante, color y el protagonismo absoluto de los más pequeños. La Piñata infantil, celebrada este viernes en la Plaza Mayor, ha inaugurado oficialmente los carnavales de Astorga, reuniendo a todos los niños y niñas de los colegios de la ciudad en una mañana festiva que ya es tradición.

Alumnos y alumnas de los centros González Álvarez, Santa Marta, Blanco de Cela, La Salle, Escolapias, Cosamai, Santa María Madre de la Iglesia y Paula Montal llenaron la plaza con disfraces, música y una energía contagiosa. Todos ellos fueron los encargados de leer el pregón que da inicio a las fiestas, convirtiéndose en auténticos protagonistas del carnaval astorgano.

Antes de dar paso a la voz infantil, tomó la palabra el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, quien destacó el orgullo que supone para la ciudad contar con «unos pregoneros tan ilustres y con muchos años por delante para disfrutar del carnaval». El regidor recordó que fue en 2015 cuando el colegio González Álvarez comenzó a salir con los niños el viernes de carnaval, una iniciativa que fue creciendo hasta lograr que en 2023 desfilaran todos los colegios públicos y, desde 2024, todos los centros educativos de la ciudad.

«El nombramiento de pregoneros no solo distingue vuestra alegría al iniciar el carnaval, sino también vuestro buen hacer y la unión de todos los colegios, que demuestra la unión de Astorga», subrayó el alcalde, antes de desear un «feliz Carnaval 2026». Nieto agradeció además al Seminario la cesión de sus instalaciones y a las charangas, «que año tras año hacen el esfuerzo de acompañarnos», pidiendo un aplauso especial para ellas.

El momento más esperado llegó con el pregón, leído por un grupo de niños y niñas de los distintos colegios, que transformaron la Plaza Mayor en un auténtico universo festivo. «Hoy no mandan los libros, ni los deberes, ni el despertador», proclamaron entre aplausos, anunciando un carnaval «astronómico y sideral» en el que todos los centros se unían «formando un sistema jamás conocido».

Cometas, planetas, soles, lunas y estrellas desfilaron en un texto lleno de imaginación y humor, en el que no faltaron referencias al eclipse total que se verá en Astorga el próximo 12 de agosto.

El pregón concluyó con un grito unánime que encendió definitivamente la fiesta: «¡Que viva la piñata! ¡Que comience el carnaval!».

Tras el pregón, el alcalde entregó a los colegios los diplomas que acreditan a sus alumnos como pregoneros del Carnaval. Unos diplomas muy especiales, ya que —según se anunció entre risas— también «prohíben que los profesores manden deberes o les obliguen a estudiar este fin de semana».

Con esta Piñata infantil, Astorga ha dado el pistoletazo de salida a unos carnavales más importantes de la provincia y que este sábado celebran su día grande con el gran desfile de Piñata a las 17.00 horas.