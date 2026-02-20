La Junta amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y león (Bocyl) publicó este viernes una orden que declara la emergencia cinética en la Comunidad para la prevención de la Peste Porcina Africana, lo que permite extender hasta el 8 de marzo el periodo de caza de jabalí en las modalidades de montería y gancho como medida preventiva.

Está medida de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es calificada de «excepcional», al alargar el periodo de caza del jabalí y sus hibridaciones, para poder efectuar controles poblacionales dentro de las modalidades de montería y gancho. La modificación aparece como consecuencia directa de las continuas borrascas durante los meses de enero y febrero, que provocaron precipitaciones persistentes en forma de agua o nieve. Una meteorología adversa que impidió el desarrollo de las acciones de caza sostenible sobre el jabalí, especialmente en las modalidades de montería y gancho, por el estado de saturación hídrica de los terrenos rústicos y forestales. Esta imposibilidad impidió el objetivo de reducir el tamaño de las poblaciones de jabalí y sus hibridaciones para prevenir la circulación del virus de la peste porcina africana en el medio natural de Castilla y León.

Por otro lado, esta modificación obligará a los organizadores de cacerías a comunicar, con la mayor brevedad posible, el resultado de la actuación al titular cinegético. Desde la celebración de la cacería, el titular cinegético dispondrá de 15 días para informar de su resultado a la Consejería de Medio Ambiente. Para el resto de las modalidades, el resultado de las capturas de jabalí efectuadas podrá ser presentado por el titular cinegético en la memoria anual de los aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

En esta última semana se han detectado siete nuevos positivos en cataluña, lo que suma un total 162 positivos en las más de mil muestras analizadas de animales encontrados o abatidos en el radio de 20 kilómetros del origen del brote, que se inició hace once semanas.